Videos del Pentágono: las grabaciones de ovnis que hizo públicas el gobierno de EEUU

Se asemejan a platillos voladores y parece que no hay una explicación de por qué aparecen allí.

Así lo informó este lunes el Departamento de Defensa de EEUU al dar a conocer tres videos de objetos voladores no identificados (ovnis) que fueron grabados por pilotos estadounidenses.

El Pentágono señaló que difundía los videos, que se habían filtrado por internet en años anteriores, para eliminar cualquier tipo de “malentendido” sobre el origen de las grabaciones y la veracidad de lo que en ellas se ve.

Además, añadió que los videos mostraban “fenómenos aéreos inexplicables”.

“La secretaría de Defensa ha decidido publicar estos tres videos para evitar los malentendidos que pudieran surgir después de que estas imágenes fueran filtradas y comenzaran a circular en internet”, explicó el Pentágono en un comunicado.

Los videos, que se habían dado a conocer en 2007 y 2017 sin el permiso del gobierno estadounidense, circulaban ampliamente en internet y eran utilizados para dar vuelo a varias teorías sobre la existencia de vida extraterrestre.

En ellos se pueden divisar sombras de figuras semejantes a platillos voladores, que parecen estar volando en el mismo espacio aéreo que los aviones de combate del ejército de EE.UU.

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u

— Senator Harry Reid (@SenatorReid) April 27, 2020