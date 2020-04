Detectan desde las alturas a migrantes que navegan por el mar del Caribe en balsas y yolas

Agentes especiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que vigilan las costas con sofisticados aviones y drones detectaron recientemente dos pequeñas embarcaciones en las que 34 migrantes navegaban por el mar del Caribe para intentar llegar a Estados Unidos.

Una de las embarcaciones era una balsa en la que iban 11 cubanos que fueron detenidos el pasado 9 de abril cerca de Cayo Sal Bank, en las costas de Florida, y la otra una yola divisada el 24 de abril en la que viajaban 15 originarios de República Dominicana y 8 de Haití.

La Guardia Costera aseguró las dos embarcaciones luego de recibir la ubicación por parte de agentes de la unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de CBP que patrullaban desde las alturas en dos aeronaves que cuenta con equipo de rastreo de la más alta tecnología.

Los dominicanos y haitianos fueron entregados a un barco de la Marina de República Dominicana, mientras que los cubanos fueron embarcados en un buque de la Fuerza Naval de Bahamas para ser regresados de inmediato a su país.

Durante el año fiscal 2019 las acciones de la unidad AMO contribuyeron al arresto de 52,036 migrantes indocumentados, cifra que representa el 6% de las 851,508 detenciones que realizó la Patrulla Fronteriza tanto en mar como en tierra en ese mismo período.

On April 9, a Miami-based MEA crew spotted a rustic vessel near Cay Sal Bank. Agents relayed the information to a partner agency, who made an interdiction. Eleven Cuban migrants were apprehended, transferred to the Bahamian Defense Force, and repatriated back to Cuba. pic.twitter.com/Z8BdCUP4jU

— CBP AMO (@CBPAMO) April 27, 2020