Arrojan más de $3 millones de dólares al mar desde una lancha en persecución

Más de $3 millones de dólares que tres lancheros arrojaron al mar antes de ser detenidos fueron decomisados este miércoles 22 de abril por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que vigilaban las costas de Islas Vírgenes.

Los tres lancheros originarios de Puerto Rico fueron identificados como Jose Ramón Pimentel Rivera, de 29 años de edad, Jerry Kirkland Marrero, de 29, y Kalihel Ramos de Jesús, de 27, quienes enfrentan cargos criminales por contrabando de dinero.

Agentes de la unidad de Operaciones Marítimas y Aéreas (AMO) de CBP detectaron una embarcación con tres hombres a bordo que se aproximaban por Brewers Bay a la isla de Saint Thomas.

Era una lancha con luces de navegación apagadas por lo que los agentes a bordo de un bote patrulla de AMO pidieron a los tripulantes que se detuvieran, sin embargo la lancha aceleró los motores.

.@CBPAMO agents interdicted 3 men from #PuertoRico smuggling more than $3 million in currency into Brewers Bay into St.Thomas #USVI. Read more here: https://t.co/3IYvfMGMSV pic.twitter.com/PHzfEzPvw4

— CBP Caribbean (@CBPCaribbean) April 22, 2020