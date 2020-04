En fotos: así luce la ciudad de San Francisco en medio de la pandemia

La ciudad de San Francisco, California es una de las más visitadas en el estado cada año por su peculiar estilo de vida y oferta cultural \.

Sin embargo, a inicios de semana la alcaldesa de la ciudad, London Breed, extendió la orden de confinamiento durante todo el mes de mayo.

Today Public Health Officers announced an extension of the Stay Home order through May.

We do expect some lower-risk activities to be allowed to resume soon, but for the safety of you and those around you we must build on the progress we've made.

— London Breed (@LondonBreed) April 27, 2020