Johnny, el hermano de Chiquis Rivera, dice ser 40% menos gay según filtro

Johnny López, el hermano menor de Chiquis Rivera, salió del closet y dijo ser bisexual en el programa “The Riveras“. Luego de mantener una relación amorosa con un chico y presentarlo a su familia cercana, las cosas no terminaron de funcionar.

Desde entonces, Johnny ha dejado el tema del amor por un lado y se ha enfocado en hacer ejercicio así como a estudiar. El hijo de Jenni Rivera le quiere seguir los pasos en la música y convertirse en un cantante.

En Twitter, López mantiene una cercanía con sus admiradores publicando pensamientos y compartiendo anécdotas de la vida. En un comentario reciente dijo que en un menos era 40% menos gay según un filtro de Instagram.

Como broma, Johnny usó un filtro en la plataforma digital que según califica cual porcentaje de gay eres. Al hacerlo varias veces, Johnny aseveró que su porcentaje había caído.

“Usé el filtro de Instagram que mide el porcentaje gay“, tuiteó el famoso. “Hace un menos me salió un poco debajo del 50% y ahora es solo 10%“.

Sus fans no tardaron en reaccionar, hubo una persona que le preguntó si ya no era gay y otro admirador le dijo que era perfecto.

I did that gay percentage meter filter on IG.

A month ago it was just under 50% and now it’s only 10% 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

— Juan Angel (@juanangel702) April 29, 2020