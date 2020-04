La nueva aventura de Paulina Goto tiene acento francés

Sin miedo a aprender cosas nuevas

Paulina Goto ha aprovechado bien la cuarentena por COVID-19 para promocionar su música, especialmente su nuevo sencillo “Capricornio”, pero también para desarrollar nuevas habilidades personales y con su más reciente actividad tiene el objetivo de poder desenvolverse bien en uno de sus destinos turísticos favoritos.

La actriz realizó un video en vivo a través de su cuenta de Instagram y reveló que ha estado tomando un curso de francés a raíz de que sus fans le revelaran que en una de sus canciones hay un fragmento en este idioma que les gusta mucho y les aseguró que aunque lo estudiaba cuando iba en la preparatoria, nunca le fue muy bien

“Estoy perfeccionando mi francés con una aplicación de la que les había hablado hace unos meses y que me gusta muchísimo. La verdad es que es algo que me ha divertido y me ha encantado. Mi tema “Hasta La Vista” tiene como una sección que está inspirada en un poema que mi mejor amiga le escribió a su ex y después de mucho pensarlo me decidí a estudiar este idioma y creo que no me está yendo tan mal. Me meto todos los días de diez a quince minutos y ya avancé del nivel básico”, dijo Paulina.

Para finalizar, la actriz contó una divertida anécdota de un viaje que realizó a París al lado de una de sus primas, pues se les ocurrió rentar una motocicleta para recorrer la ciudad, pero cuando se les reventó uno de los neumáticos e intentaron buscar ayuda para cambiarlo, nadie les entendió por su falta de dominio del idioma.

