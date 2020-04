La opción de cancelar los Juegos Olímpicos en 2021 sigue latente mientras no se controle la pandemia

El Presidente de Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori adelantó que el evento internacional no podría sufrir otra modificación luego de su aplazamiento para el próximo año.

“Si la pandemia no está bajo control en 2021, los Juegos Olímpicos serán anulados”, afirmó el directivo en entrevista para el medio japonés Nikkan Sports.

El coronavirus obligó al Comité Olímpico Internacional y al Gobierno de Japón a postergar la cita olímpica que ahora está programada para llevarse a cabo del 23 de julio al 8 de agosto del 2021, sin embargo, la propagación del COVID-19 mantiene una órbita de incertidumbre sobre su realización.

