Los Ángeles se convierte en la primera gran ciudad en ofrecer pruebas gratuitas de coronavirus para todos

Los Ángeles ofrecerá las pruebas a los residentes independientemente de si están experimentando síntomas de COVID-19 o no

Los Ángeles se convirtió el miércoles en la primera gran ciudad en Estados Unidos en ofrecer pruebas de coronavirus gratuitas a cualquier persona, independientemente de si tienen o no síntomas de COVID-19 , dijo el alcalde Eric Garcetti en una conferencia de prensa el miércoles.

Pero aquellos con síntomas de COVID-19 tendrán la primera prioridad, agregó Garcetti.

Únase en vivo mientras anunciamos que L.A. se convertirá en la primera ciudad en los Estados Unidos que ofrecerá pruebas de COVID-19 gratis para todos los residentes. — MayorOfLA (@MayorOfLA) April 30, 2020

Los Ángeles tiene la capacidad de realizar aproximadamente el 9% de todas las pruebas en Estados Unidos, dijo Garcetti.

En otras regiones de California se están realizando esfuerzos para comprender la propagación del virus mediante pruebas a aquellos que no experimentan síntomas de manera activa.

Bolinas fue la primera ciudad del estado en ofrecer pruebas generalizadas a los residentes.

El esfuerzo, que comenzó a principios de este mes, es parte de un proyecto de investigación realizado por la comunidad de Bolinas, situada en el condado de Marin, y la Universidad de California en San Francisco.

La Universidad de California en San Francisco también lanzó un esfuerzo propio para ofrecer pruebas de diagnóstico y anticuerpos de COVID-19 a 5,700 residentes que viven en una sección específica del Distrito de la Misión, el vecindario más denso de San Francisco, con la intención de recopilar datos sobre la prevalencia de COVID-19 en el área.

En todo el país, los estados sostienen que aunque las pruebas de COVID-19 están aumentando, todavía no hay suficientes pruebas disponibles.

A medida que el país comienza a reabrir, los expertos médicos dicen que el objetivo es que las pruebas deben aumentar, junto con el rastreo de contactos y otros esfuerzos, para poder diagnosticar y aislar rápidamente a aquellos que podrían ser contagiosos antes de que puedan transmitir el virus a otros.

Los Ángeles representa casi la mitad de los casos de coronavirus del estado. Tiene más de 22,000 casos confirmados, del total de 48,746 en California.

Today, the County reported 1,541 new cases, bringing the total to 22,485 — a 7 percent increase since yesterday. This includes a backlog of cases that were processed. In the city, there were 683 new cases today, bringing the total to 10,380 — a 7 percent increase since yesterday. pic.twitter.com/OICHLSvwfj — MayorOfLA (@MayorOfLA) April 30, 2020

Los reportes de los casos de COVID-19 en California continúan subiendo. Durante la semana pasada, el estado ha promediado 1,516 casos nuevos y 79 muertes nuevas por día.