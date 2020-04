California está muy cerca de los 50,000 casos de coronavirus

El estado de California ha registrado 48,917 casos de coronavirus desde el brote de la enfermedad y espera pasar la barrera de los 50,000 en las próximas horas.

La enfermedad respiratoria ha dejado 1,982 muertes a lo largo del estado de California.

NEW: CA has 48,917 confirmed cases of #COVID19:

+5.2% from yesterday.

3,497 of those are in hospitals:

+0.1%.

1,192 of those are in the ICU:

+0.5%.

Your actions impact others. CA’s flattening the curve but we MUST continue to take this seriously. #StayHomeSaveLives

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 30, 2020