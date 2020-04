Empleados de procesadoras de carne podrían negarse a trabajar pese a orden ejecutiva de Trump

Los empleados de las plantas de procesamiento de carne en Estados Unidos están preocupados por la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, que obliga a las empacadoras a permanecer abiertas durante la pandemia de COVID-19.

Los empleados de las plantas de carne podrían negarse a trabajar debido a que se encuentran entre las personas con mayor vulnerabilidad de contra el nuevo virus.

El martes la Unión Internacional de Trabajadores Comerciales y de la Alimentación informó a través de un comunicado, que 20 trabajadores de empacadoras y procesadoras de alimentos habían muerto.

Los ejecutivos de la procesadora Tyson advirtieron que el suministro de carne en Estados Unidos podría estar en riesgo. John Tyson, presidente de la junta de Tyson (TSN), advirtió el domingo en un anuncio publicado en el diario The New York Times, en el Washington Post, en el Arkansas Democrat-Gazette y en el sitio web de la compañía, que la cadena de suministros de alimentos se estaba rompiendo.

En varias entrevistas realizadas por la cadena CNN en el estado de Iowa con empleados de plantas procesadoras, informó que ante la pandemia será difícil que una gran cantidad de trabajadores se presenten a trabajar por el temor a contraer el virus.

El pasado martes el presidente Trump firmó la orden ejecutiva después de que compañías como Tyson Food consideraron mantener solo el 20% de sus instalaciones abiertas, que en caso de haber ocurrido la capacidad de procesamiento se hubiera reducido en un 80 por ciento de acuerdo a la Casa Blanca.

