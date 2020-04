Trabajadores de Walmart llaman a paro y anuncian que rastrearán casos de COVID-19

Este miércoles una organización laboral sin fines de lucro lanzó un rastreador virtual de casos de coronavirus en las tiendas Walmart de todo el país, citando la falta de acción de la empresa minorista frente a la pandemia en medio de las crecientes infecciones y muertes de empleados.

“El Aumento de las muertes e infecciones de los asociados de Walmart muestra claramente que la compañía no solo está manteniendo seguros a sus asociados y clientes, sino tampoco está comunicando de manera clara las condiciones de la tienda”, dijo , Ruby Ann Woolwine, trabajadora de la sucursal de Michigan en un comunicado.

“No podemos esperar más medidas a medias, estamos tomando el asunto en nuestras manos para obtener la información que merecemos saber”.

🚨NATIONAL CALL OUT &

NEW CORONAVIRUS TRACKER🚨

We just launched a NEW coronavirus map tracker for Walmart workers to report potential cases & share safety concerns in stores all across the country.

Check out the map at https://t.co/YyRiHnQgoc

— United for Respect (@forrespect) April 29, 2020