A partir de este lunes todos los empleados de Walmart deberán usar mascarillas

Los empleados de Walmart y Sam’s Club tendrán que utilizar tapabocas o mascarillas a partir de este lunes en todas las sucursales del país como una medida de prevención ante la pandemia de COVID-19.

El gigante de las ventas al menudeo anunció nuevos cambios en su política de prevención a través de una carta dirigida a todos los trabajadores de la compañía que fue publicada en el sitio web el viernes.

Relacionado: El CEO de Walmart revela cuáles son los productos que se han agotado durante la cuarentena.

La medida es una política obligatoria para los empleados de todas las tiendas en Estados Unidos incluye los centros de distribución, las oficinas corporativas y las sucursales según la carta que fue escrita por el presidente y CEO de Walmart en Estados Unidos John Furner y la CEO de Sam’s Club Kath McLay.

“Hemos cambiado nuestra política sobre las mascarillas y hemos pasado de ser opcionales a obligatorias ya que la orientación de la salud pública ha cambiado”, menciona la carta.

“Los CDC ahora recomiendan el uso de cubrebocas en lugares públicos, incluyendo las tiendas de comestibles para ayudar a frenar la propagación del virus”.

On Monday, we will begin requiring associates to wear masks or other face coverings at work. This includes our stores, clubs, DCs, FCs and corporate offices. We’ll be encouraging customers and members to wear face coverings when they shop with us. https://t.co/li0FiEWIqU pic.twitter.com/kbu1ROlosc

— Walmart Inc. (@WalmartInc) April 18, 2020