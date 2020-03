Estos son algunos trucos que el minorista más grande en Estados Unidos utiliza cada vez que los visitas

Ahorrar dinero en algunos artículos que no tenías pensado comprar, es una de las técnicas que te lleva a gastar más dinero en otros productos, por lo que no solo ahorras, sino que puede llevarte a comprar más.

Walmart cuenta con diferentes técnicas cada vez que visitas una de sus tiendas buscando que gastes más dinero.

¿A quién no le gusta como huelen las panaderías? El olor a pan recién horneado puede crear un ambiente cálido y acogedor que te podría animar a comprar más de lo que tenías pensado, así lo dice el sitio 24/7 Wall Street.

Estos son los secretos mejor guardados que Walmart utiliza para que gastes más dinero en sus tiendas:

La App

La compañía cuenta con una aplicación que quizás te pueda hacer gastar un poco más sin darte cuenta. Según Retail Dive, los consumidores que descargaron la aplicación no solo gastan más, sino que también compran el doble que el consumidor promedio.

Artículos básicos hasta el fondo

La mayoría de los artículos de uso cotidiano como el pan o la leche se encuentran en la parte trasera de las tiendas que expone a los compradores a realizar mayores compras según el sitio Wall Street 24/7.

Dificultad para encontrar productos

En ocasiones es difícil encontrar artículos que están en tu lista de compras. Esta es la intención de tiendas como Walmart, según Wall Street 24/7.

Cuando no logras localizar un artículo de manera fácil, empiezas a buscar otros productos que no tenías la intención de comprar .

Áreas de ofertas

Walmart cuenta con un área donde es común ver promociones de artículos de temporada con la intención de que pienses que encontrarás más ofertas a medida que recorres la tienda.

Precios reducidos

Un artículo que se encuentra en rebaja puede significar que la tienda cuenta con un exceso de existencias según explica Business Insider.

En algunas ocasiones el minorista pone una fecha límite para adquirir un producto, lo que origina una sensación de urgencia.

Esto permitirá que adquieras el artículo ya que el anuncio genera incertidumbre al no saber cuánto tiempo pasará hasta que regrese a su precio original.

Cupones

En Walmart, además de obtener muestras gratis en algunos productos, también sus trabajadores te ofrecen cupones gratis.

Usar los cupones no siempre significan que comprarás un artículo a precio de ganga, especialmente si no tenías la intención de comprarlo. Al final lo compras porque cuentas con un cupón de acuerdo con el sitio The Krazy Coupon Lady.

Música

La próxima ocasión que visites una tienda Walmart presta atención al tipo de música que programa.

La mayoría de sus melodías ponen de buen humor a los consumidores con canciones “tranquilas” o éxitos de la música del pop, según el sitio Business Insider.

Precios bajos todos los días

Si bien es cierto, los precios diarios de Walmart superan al de otras compañías minoristas en un 86% del tiempo, según el sitio 24/7 Wall Street.

Es importante que lo tengas en cuenta, ya que saber que los precios pueden ser más bajos hará que compres cosas en exceso.

