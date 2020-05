En qué consiste la ley que se está tratando en Nueva York para suspender el pago de renta por 90 días por la crisis

Hay una propuesta de ley en el senado para respaldar a millones de familias del estado

Cuando inició abril, mes en el que la pandemia de coronavirus se expandió dramáticamente en todo Estados Unidos, siendo Nueva York el epicentro del país, se pensó que para el día de hoy podría pensarse en reanudar actividades. Sin embargo esto no es así y las secuelas por falta de empleos se cuentan por millones, por lo que muchos estadounidenses se encuentran en una situación financiera preocupante que se refleja sobre todo en los millones de familias que viven en una vivienda de alquiler.

Para darle un poco de certidumbre a los millones de inquilinos que caracterizan a las metrópolis de todo el estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo firmó una orden ejecutiva para impedir el desalojo por falta de pago por los próximos 90 días, dándoles certidumbre a millones de familias neoyorkinas.

Sin embargo, de acuerdo con Telemundo, los inquilinos más vulnerables insisten en que la medida no es suficiente.

“Los inquilinos necesitan estabilidad y certeza”, se lee en un misiva enviada a Cuomo por los presidentes de los condados de Manhattan y Brooklyn y algunos miembros del Concejo Municipal.

Como una forma para mostrar que sus voces son escuchadas por las autoridades, el senador estatal Michael Gianaris cree que la protección legislativa debe ser mucho más amplia, por lo que presentó un proyecto de ley que propone suspender el pago de la renta por 90 días. Esto significa que los inquilinos, tanto de vivienda como de locales comerciales que hayan perdido ingresos o se hayan visto obligados a cerrar su lugar de negocios, no deberán ningún alquiler durante ese período.

Pero para no generar problemas de solvencia económica, también se contempla el perdón del pago de la hipoteca por el mismo periodo de tiempo para los propietarios, un beneficio mucho más ambicioso en comparación con la moratoria instituida por Cuomo, que sólo se aplica a dueños de viviendas unifamiliares o bifamiliares que enfrentan dificultades financieras como resultado de la pandemia.

De acuerdo con el senador Gianaris, esperar que los inquilinos paguen en cualquier momento es en absoluto inconcebible. “Si alguien no tiene dinero ahora, tampoco lo tendrá el mes siguiente o el que sigue”, sentenció.

Mientras los legisladores buscan opciones para millones de neoyorkinos, el 40% de los inquilinos podrían no pagar la renta de este mes, según lo reportó The New York Times.

