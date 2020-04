Joven mujer policía se convirtió en el 4to miembro de su familia en morir del virus

Latasha Andrews, empleada civil de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP), se convirtió en el 4to miembro de su familia en morir de coronavirus, anunció ayer el gobernador Phil Murphy.

Nueva Jersey es el segundo estado con más casos en EEUU: al momento supera los 116 mil contagios y 6,770 fallecidos.

Andrews, de 33 años, fue guardia de un miembro del personal de seguridad civil de NJSP durante 14 años.

“En el trabajo, fue reconocida por su inquebrantable profesionalismo y aplomo“, dijo el gobernador “Fuera del trabajo, ella era una hija, una nieta, una tía, hermana, sobrina, prima y amiga”.

La madre, el abuelo y un tío de Andrews ya habían muerto este año por COVID-19. “Es inimaginable”, comentó Murphy sobre esta tragedia familia.

Latasha Andrews was a Civilian Security Staff Member Guard with @NJSP, a post she held for the past 14 years. She was a daughter, granddaughter, aunt, sister, cousin, and friend. Tasha was only 33 years old. Thank you for your service, Tasha. May God bless you and your family. pic.twitter.com/P1HsdXacBH

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) April 29, 2020