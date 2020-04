Los signos del Zodiaco que te dirán siempre la verdad por más dura que sea

Si deseas un consejo honesto, la astrología te dice a qué signos recurrir

La mayoría de las personas solemos ‘maquillar’ la verdad cuando no tenemos la mejor opinión de algo y es que no queremos parecer groseros o engreídos, además no deseamos herir los sentimientos de esa persona. Si alguien preparó un platillo nuevo y no fue de tu agrado podrías decir “está rico, pero le faltó sal” en lugar de “no me gustó, te quedó horrible”.

Recibir una opinión honesta no es tan sencillo porque es más fácil escuchar las cosas buenas que malas, aunque por dentro tengamos la sospecha de que podríamos estar en un error.

Sin embargo, hay personas que no les importa herir los sentimientos y dicen realmente lo que piensan. Una opinión sincera, por más dura que sea, siempre será positiva porque nos ayudará a corregir el camino y ser mejores. Si deseas consejos verdaderamente honestos la astrología te dice a qué signos recurrir.

Aries

Las personas nacidas bajo este signo tienen la cualidad de decir lo primero que se les viene a la mente. Podrían parecer groseros, pero no lo son. Dicen las cosas como las sienten: directo y sin rodeos. En ocasiones saben que podrían herirte y le dan vueltas al asunto, sin embargo, al final soltarán su brutal opinión. Y es que ellos no tienen miedo de decir las cosas como son porque saben que al final te hará bien.

Virgo

Son muy intuitivos para las mentiras, saben cuando alguien no es completamente honesto. Por eso, dirán la verdad si les pides una opinión y justificarán su manera de pensar. La ventaja de ellos es que no juzgan a las personas, solo son directos. Agradecerás sus comentarios porque sus críticas son constructivas.

Sagitario

Sagitario te va a decir lo que piensa de una manera amable, pero no menos directa. Saben elegir bien las palabras para que no te golpeen con fuerza y te dejen en shock. Además, son muy expresivos y te darás cuenta si te mienten de inmediato, por eso prefieren ser honestos. Es un signo muy optimista por lo que sus opiniones tendrán las mejores intenciones.

