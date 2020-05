McDonald’s ofrecerá libro o juguete en su Cajita Feliz

Ofrecerán juguetes de papel o libros para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

McDonald’s está probando nuevas iniciativas para encontrar alternativas sostenibles al plástico duro. Entre estos cambios, se incluye su famosa Cajita Feliz, como el material de los obsequios y su empaque.

Los cambios no se darán de manera repentina, será en 2021 cuando su icónica Happy Meal ofrecerá juguetes blandos, juguetes de papel o libros. Por el momento la compañía está probando envases de papel para el juguete.

Para 2030, la compañía se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 36%, a nivel mundial.

Hasta el momento los cambios solo se han dado a conocer para Reino Unido e Irlanda donde tienen más de 1350 restaurantes donde ya no proporcionarán juguetes hechos de formas no recicladas o no renovables de plástico duro.

Uno de los objetivos es eliminar todos los envases de plástico. La compañía señala que con estas decisiones se eliminarán más de 3 000 toneladas métricas de plástico de su negocio, la mayor reducción de McDonald’s hasta la fecha.

Los cambios forman parte del compromiso de McDonald’s Scale for Good con la sostenibilidad.

Por lo pronto, en la sección Family Fun Hub de la página de McDonald’s en Reino Unido hay actividades creativas, juegos interactivos, juegos de mesa y libros electrónicos para niños. Allí también señalan que a partir del 6 de mayo de 2020, cada restaurante McDonald’s dará a los padres la opción de optar por un juguete de plástico a cambio de un libro.