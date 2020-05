Queso, chiles verdes y cebolla asada, Sonic lanza nueva Queso Burger por tiempo limitado

Si el queso y el chile te hacen agua la boca, entonces te gustará el lanzamiento que Sonic hizo este fin de semana, la nueva Queso Burger, un cuarto de libra de carne bañada en salsa de queso picante y cheddar y cubierta con chiles verdes, cebollas asadas y mayonesa cremosa.

El queso no se queda al margen, sigue siendo el centro de atención con un toque extra amarillo y brillante a tus ojos.

“Mejoramos el sabor reconfortante del queso melty con el sabor dulce, picante y ahumado de los verdaderos chiles verdes para llevar ese umami evasivo y satisfactorio en una hamburguesa irresistible”, dijo Scott Uehlein, vicepresidente de innovación y desarrollo de productos para Sonic.

La hamburguesa que se lanza en periodo de confinamiento por COVID-19, tiene un costo $4, puede ordenarla para llevar esperando en el automóvil y usando la aplicación para pedidos y pagos sin contacto.

We're back in action! 😎

The SONIC app is up and running! 🤳 You can use our app for contactless ordering and payment.

— Sonic Drive-In (@sonicdrivein) May 1, 2020