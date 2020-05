Una prisionera de Texas dio a luz estando inconsciente y nunca conoció a su niña porque murió de COVID-19 conectada a un ventilador

TEXAS – Una prisionera de una cárcel federal de Fort Worth dio a luz hace un mes en un centro médico, pero nunca conoció a su niña porque murió por COVID-19, según informaron sus familiares.

La bebé que nació en un hospital de Fort Worth, se encuentra bien de salud con su bisabuela viviendo fuera de Texas, declararon los familiares de la madre.

Andrea Circle Bear, de 30 años, estaba encarcelada luego de fue encontrada culpable por varios delitos relacionados a drogas en Dakota del Sur y recibió su sentencia el pasado 14 de enero a 26 meses de cárcel.

Baby Born By C-Section to Inmate Who Died of Coronavirus is ‘Doing Great,’ Family Says https://t.co/jz1yU47J2b

