Seguidores de Trump se dirigen en barco hacia su resort en Florida y el presidente les envía un mensaje

Seguidores del presidente Donald Trump se manifestaron este domingo a bordo de embarcaciones que navegaron en caravana por la franja de mar situada entre la isla de Palm Beach y el continente, en el sureste de Florida.

Imágenes de helicóptero mostraron una larga caravana de “centenares” de barcos de tamaños diversos navegando desde la entrada de la localidad de Júpiter en dirección sur hasta Mar-a-Lago, la propiedad que Trump posee en Palm Beach y que suele visitar en invierno.

En un día radiante de primavera en el sur de Florida, las banderas de EEUU ondeaban al viento junto las pancartas con la leyenda “Trump 2020”.

El presidente agradeció a los participantes en un mensaje de Twitter acompañado de un video en el que se ve a sus seguidores en los barcos y les aseguró que siempre va a estar con su lado.

Thank you very much to our beautiful “boaters.” I will never let you down! pic.twitter.com/Ot5Ffnjj9G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2020