Fotos: La actividad pandillera en Houston no ha parado durante la pandemia; la Policía tiene la evidencia

HOUSTON – Hace unos meses se realizó un operativo antipandillas en Houston que terminó con el arresto de más de 500 personas, pero una reciente publicación en Twitter de un mayor de la Oficina de la Oficina del Alguacil del Condado Harris deja en evidencia que la actividad pandillera sigue siendo un grave problema.

En las fotos publicadas por el mayor Mike Lee se pueden observar armas y drogas decomisadas recientemente en las calles de la ciudad durante operativos antipandillas.

Removing firearms from the hands of gang members, drug dealers & other criminals is a priority for the @HCSOTexas. Here’s a sample of the guns recently taken off the streets by our Patrol Deputies. #HCSOProtecting pic.twitter.com/g9vvNoMwpf

— Major Mike Lee (@HCSOPatrol) May 3, 2020