José Ron revela que tuvo que ir al hospital de emergencia: “Me asusté demasiado”

El actor compartió con sus seguidores los motivos por los que tuvo que recibir atención médica

Este fin de semana, el actor José Ron fue invitado a participar en una transmisión en vivo a través de Tik Tok, en donde respondería preguntas enviadas por sus seguidores, sin embargo, no pudo asistir debido a un fuerte dolor por el que tuvo que ir de emergencia al hospital.

En un par de videos, el protagonista de “Rubí” ofreció disculpas a sus seguidores, quienes lo esperaban para compartir una tarde juntos: “Me empecé a sentir mal y no lo pensé dos veces y me fui para allá (al hospital)“.

Explicó que desde la mañana del sábado empezó a sentir un dolor raro en el abdomen, justamente del lado izquierdo y aunque se asustó mucho, siguió con sus actividades de forma normal. Pero el susto no terminó ahí, ya que pocas horas después cundo se estaba bañando volvió a sentir el mismo dolor:

“Me volví a asustar entonces no quise esperar quise prevenir, quise irme al hospital y ver bien qué era lo que tenía“, explicó.

Al principio, Ron sospechó que podría tratarse de apendicitis, síntoma que fue descartado por el especialista:

“Afortunadamente estoy bien me dieron medicamento y tuve que hacerme unos estudios“.

Después de aclarar su situación médica, el actor agradeció a su novia, Jessica Díaz quien tomó su lugar durante la transmisión que compartió con los más de 400 mil fans que lo siguen en dicha red social.