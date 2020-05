El alcalde de la ciudad de Los Ángeles considera que aún no están listos para abrir la economía

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que algunos comercios de venta al detal podrían iniciar operaciones comerciales este viernes siguiendo una series de regulaciones que serán anunciadas esta semana.

Pero para el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, la reapertura económica no está en sus planes tan pronto. “Nuestro momento para abrir puede ser distinto al de otras regiones”, dijo el alcalde al referirse al anuncio del gobernador.

Today, we received new guidance from Governor Newsom about steps we can take toward reopening our cities and counties. In the days ahead, I will work with regional leaders to determine our path forward — based on the science, public health, and local conditions. pic.twitter.com/KaAdz4i49P

— MayorOfLA (@MayorOfLA) May 5, 2020