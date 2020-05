Gavin Newsom da luz verde para fase dos del plan de reapertura del estado de California

Varios condados de California han estado ejerciendo presión para reabrir la economía del estado y hoy el gobernador Gavin Newsom anunció cierto sector comercial podría abrir tan pronto como el viernes.

Los negocios de la industria del comercio al detal como librerías, tiendas de juguetes y deportes, floristerías, tiendas de música y tiendas de ropa podrían empezar operaciones de venta y ofrecer a los clientes el servicio de recogida en tienda.

CA is led by data and SCIENCE.

Based off our progress, we’ll begin to gradually move into Stage 2 this FRIDAY.

Some sectors where there’s a lower risk of transmission will be able to adapt & re-open with modifications.

This will include some retail and manufacturing/logistics.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 4, 2020