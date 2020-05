Hay esperanza inmobiliaria: posible reapertura económica aumenta solicitudes de compra de casas

La actividad en el mercado inmobiliario comienza a dar signos de vida

En países como China, España e incluso Italia han comenzado la reapertura de la sociedad, permitiendo que las personas puedan salir a la calle. Hay ciertos lugares de en Estados Unidos en los que se empieza a hablar de una reapertura, a pesar de que los índices de contagios y muertes no han disminuido del todo. Pero estas palabras han generado esperanza en el mercado inmobiliario, por lo que comienzan a hacerse presentes los compradores de viviendas, aumentando sus solicitudes de crédito hipotecario.

La Asociación de Banqueros Hipotecarios informó el miércoles que las solicitudes de compra de hipotecas aumentaron a su nivel más fuerte en un mes para la semana que terminó el 24 de abril.

“Los diez estados más grandes tuvieron aumentos en la actividad de compra, lo que es potencialmente una señal del inicio de un repunte en la temporada de primavera de compra de viviendas retrasada por la pandemia, a medida que las restricciones de bloqueo del coronavirus disminuyen lentamente en varios mercados”, aseguró Joel Kan, vicepresidente asociado de El pronóstico económico y de la industria, en el comunicado de la Asociación. “California y Washington continuaron mostrando aumentos en la actividad de compra, con Nueva York viendo una ganancia significativa después de las caídas en cinco de las últimas seis semanas”, señaló.

Cabe rescatar que a pesar de que se habla ya en términos de recesión económica en el país derivado del COVID-19, el mercado actual se mantiene con tasas hipotecarias aún en disminución cerca de otro mínimo histórico, por lo que eso puede fungir de gran aliciente a para reactivar el mercado inmobiliario.

Aunque la actual situación económica del país pudiera ser adversa para muchas familias estadounidenses que se pelean día con día por tener un sustento, es una posible ventaja para otros. “Con los despidos masivos, es posible que veamos una gran cantidad de inventario de viviendas en el mercado en los próximos meses a un precio más accesible”, auguró Peggy Zabakolas, una corredora de bienes raíces con licencia en Nest Seekers International y ex regular en “Million Dollar Listing”, según Fox Business. “Si tiene el pago inicial requerido y una seguridad laboral sólida, no hay razón para que no aproveche las bajas tasas hipotecarias“.

A pesar de que más de 26 millones de estadounidenses han solicitado su apoyo de desempleo en las últimas cinco semanas, por lo que es muy posible que para una gran cantidad de personas podría ser imposible comprar una vivienda en estos momentos, de acuerdo con Fox Business, los expertos en bienes raíces se muestra optimistas en que el mercado se recuperará rápidamente cuando la economía de Estados Unidos comience a reabrir. El tiempo dirá.

