Estadounidenses estarían dispuestos a comprar una casa sin verla antes en persona

Ciertos datos de la encuesta inspiran una esperanza en el mercado inmobiliario

A pesar del enorme impacto que el COVID-19 ha dejado en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, una reciente encuesta de Realtor resaltó un extraordinario dato que da esperanza para rescatar un poco las compras de primavera.

En colaboración con Toluna Insights, se realizó una encuesta a 1,300 consumidores durante la semana del 5 de abril para detectar el impacto del coronavirus en la compra, venta y mudanza de viviendas en esta etapa de distanciamiento social, encontraron que al menos una cuarta parte de los encuestados, sobre todos los grupos demográficos más jóvenes, están acostumbrados a las visitas virtuales y están dispuestos a adquirir una casa sin visitarla en persona.

La ventaja tecnológica con la que se cuenta hoy en día, permite que interesados por una vivienda, sea de primera vez o alguna otra adquisición, puedan ver precios de listados, fotos detalladas, recorridos de video o virtuales en vivo, por lo que un 24% estaría dispuesto a comprar una casa sin verla en persona y hasta un 30% tiene mismo sentimiento por alquilar sin tener contacto directo con ella. En ambos rubros, el sector más joven es el que podría realizar este tipo de movimientos inmobiliarios sin ser visto.

“La incertidumbre en torno a COVID-19 y las limitaciones en torno a las interacciones sociales y las reuniones grupales como las casas abiertas han hecho que comprar y vender casas sea más difícil que nunca”, dijo Nate Johnson, CMO, realtor.com. “A medida que los agentes inmobiliarios y los consumidores buscan formas de completar estas transacciones de manera segura, creemos que la tecnología se convertirá en una parte aún más imprescindible de cómo buscamos, compramos y vendemos viviendas en el futuro”.

Además, el 83% de los encuestados señala que su situación de vida no ha cambiado debido a la pandemia, mientras que un 8% se mudó con la familia inmediata, un 6% con la pareja y un 2% con la familia extendida al igual que el mismo porcentaje con un nuevo compañero de cuarto. Del gran total, por lo menos 68% de los encuestados asegura que sus planes de mudarse o no hacer no han cambiado con la enfermedad presente en el país.

Uno de los datos que brindan cierta estabilidad al mercado inmobiliario y que no se dispara en comparación con otros años o momentos históricos, es que mientras un 9% cambiará sus planes de comprar por alquilar, por lo menos un 7% prefiere comprar que alquilar.

A pesar de la tecnología, 47% de los encuestados todavía prefieren ver una casa en persona por lo que mientras se mantiene el confinamiento, el 23% de ese segmento prefiere ir solo a una visita.

– También te puede interesar: