Lucraron con la pobreza: Involucran a exestrella de la NFL Brett Favre en fraude millonario por desvío de fondos de asistencia social

El nombre del miembro del Salón de la Fama del fútbol americano, Brett Favre, apareció involucrado en un esquema de malversación de fondos de asistencia social destinados a atender a la población más vulnerable en Mississippi, estado natal de la exestrella de la NFL y una de las entidades más pobres en los Estados Unidos.

De acuerdo con el auditor estatal Shad White, derivado de una investigación de alrededor de ocho meses que involucra muchos más movimientos, Favre habría recibido $1.1 millones de dólares por presentaciones y charlas motivacionales que nunca se realizaron, en recurso procedente del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi (DHS).

#Mississippi auditor: Ex-NFL quarterback Brett Favre received $1.1 million in welfare money for no-show speeches (from @AP) #msleg https://t.co/ajdGepGLYr

— Emily Wagster Pettus (@EWagsterPettus) May 5, 2020