Mis derechos como inquilino: ¿en qué situaciones me pueden echar de mi departamento?

No puedes ser desalojado por caprichos y menos si no están estipulados en tu contrato

La relación inquilino-propietario es similar a las laborales, donde empleado y jefe pudieran tener ciertas diferencias por el simple hecho de que se trabaja con seres humanos. Y aunque en cualquiera de esos casos u otros, las relaciones siempre pueden ser cordiales, esto surge siempre y cuando se tengan claras las reglas del juego. No pienses que por ser inquilino, sólo tienes responsabilidades y estás a expensas del dueño, al contrario, también tienes derechos que puedes o debes disfrutar al pagar una vivienda de alquiler.

Cabe aclarar que cada estado tiene su propia legislación en cuanto al alquiler y otros temas se refiera, sin embargo, hay ciertas coincidencias generales que sería bueno que como inquilino tengas claras y que son señaladas por Rental News y U.S. News.

Entre los derechos básicos al rentar un lugar, esta aquel que asegura que el espacio es un lugar habitable, es decir, que incluya plomería, electricidad y calefacción en buenas condiciones.

David Merbaum, un abogado que maneja disputas entre propietarios e inquilinos, entre otros litigios inmobiliarios y comerciales en Alpharetta, Georgia, aclara para U.S. News que un inquilino jamás podrá poner su alquiler como una moneda de cambio, es decir, “por lo tanto, si el aire acondicionado no funciona, el inquilino no puede retener el alquiler; el inquilino incumplirá el contrato de arrendamiento y pueden ser desalojados”, asegura.

Es preciso que el inquilino cumpla con sus responsabilidades para que también le sean otorgados sus derechos por igual, por lo que hay algunos motivos generales por los que pudiera ser desalojado:

Alquiler atrasado: un alquiler es un proceso mercantil inmobiliario, así que si tienes 2 semanas de retraso en tu alquiler, el arrendador puede solicitar que lo desalojen. Lo mejor en estos casos es mantener una buena y fluida comunicación para que expongas tu caso y encuentren una solución que beneficie a ambos. Daño a la propiedad: cualquier propiedad puede sufrir desgastes naturales de uso o por el simple hecho del paso del tiempo, eso es entendible; pero causar daños sustanciales e intencionales a la propiedad significa que su arrendador puede solicitar que lo desalojen. Para que puedas tener un documento que sustente la condición de la propiedad cuando la tomaste y el cómo la entregas, lo mejor es tomarle fotos desde el momento en el que te mudaste para archivarla y que te sirva de pruebas sobre posibles daños que tú no generaste. Recuerda ajustar tu cámara para que exponga fecha y hora. Uso indebido de la propiedad: en tu contrato de arrendamiento debe decir que la propiedad de alquiler solo debe usarse de manera residencial. Si piensas lucrar de alguna manera con la propiedad, sea de manera mercantil o por medio de subarrendamiento como Airbnb, el dueño puede solicitar tu desalojo y hasta multa podrías tener.

Otras posibles por las que puedes ser desalojado, que no pueden entrar dentro de las generalidades, pero con las que el propietario puede tener derecho a solicitar ciertas condiciones para la protección de su vivienda previamente estipuladas en tu contrato, es por tener una mascota cuando se acordó que no se tenía esa opción o un determinado número de personas viviendo en el lugar. Si no están en el contrato, el dueño no puede desalojarlo.

En el caso de un posible desalojo, tienes que ser avisado con antelación. Dependiendo del lugar donde te encuentres puede ser con muchos días de anticipación o por mínimo como hasta tres. Sin embargo, tienes todo el derecho de defender tu caso siempre y cuando te presentes al tribunal a la audiencia ante el juez para exponer tu situación, que pudiera tener un fallo a tu favor.

Si sabes que tu responsabilidad por la cual se te notifica del desalojo es cierta y te mudas previo a esos días, oficialmente no queda registrado como desalojo ante la ley, por lo que mantendrías una imagen legal relativamente íntegra como inquilino.

