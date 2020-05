VIDEO: Cantan el “play ball” en Corea; así fue el original lanzamiento de la primera bola en la KBO

Después de controlar satisfactoriamente el brote de COVID-19, se cantó el “play ball” a la temporada 2020 en la Organización de Béisbol de Corea (KBO) a puerta cerrada y bajo estrictas medidas sanitarias para reducir en la medida de lo posible el riesgo de contagio.

En medio de la fiesta por el inicio de actividades en los parques de pelota, la ceremonia del lanzamiento de la primera bola en el duelo entre KT Wiz y Lotte Giants tuvo un mensaje simbólico de lo que ha representado la práctica del deporte en la época del coronavirus.

A KBO League team put a fan in a bubble for the ultimate socially distanced ceremonial first pitch on opening day. WATCH @ https://t.co/5QBn0t4m8x pic.twitter.com/o6eik1gRCw

— BarDown (@BarDown) May 5, 2020