VIDEO: Así luce el béisbol sin público y con medidas preventivas ante el coronavirus

La Organización de Béisbol de Corea (KBO) ha comenzado sin mayores contratiempos sus enfrentamientos de pretemporada desde hace unos días y se encamina a comenzar partidos en de campaña regular a partir del próximo 5 de mayo con un calendario de 144 partidos para cada uno de los 10 partidos que integran el circuito profesional.

El caso coreano podría ser un adelanto de lo que se vería en las Ligas Mayores si es que las autoridades correspondientes dan luz verde al proceso de reanudación paulatina de las diversas actividades, mientras que en lo deportivo, la ‘Gran Carpa’ y su asociación de jugadores llegan a un acuerdo para iniciar la temporada regular, en lo cual no debiera existir contratiempos.

Los encuentros de la liga coreana, que fueron aplazados más de un mes de acuerdo a su programación original debido a la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus, reanudaron a puerta cerrada bajo precisas recomendaciones de las autoridades de salud en conjunto con la propia KBO, según documenta el periódico Korea JoongAng Daily.

Entre las medidas destacan el evitar saludos o choque de manos entre los peloteros, así como una estricta prohibición a escupir durante el partido, mientras que por parte de los ampayers, estos deberán portar tapabocas y guantes en todo momento.

What do post-game interviews look like now in the KBO?

A: 👇 pic.twitter.com/bToO8SwTj1

— Dan Kurtz (@MyKBO) April 24, 2020