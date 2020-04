Aficionados deciden el mejor momento en la historia de los Yankees

El triplete de los Yankees de Nueva York comandados por el manager Joe Torre entre las temporadas 1998 y 2000, fue votado como el mejor momento de la historia del equipo según los aficionados que participaron en el sondeo organizado por el propio club y que incluyó los pasajes más representativos en más de 100 años de tradición.

En el duelo final, los tres títulos consecutivos de los Yankees se impuso por apenas 151 votos al mítico discurso de despedida de Lou Gehrig el 4 de julio de 1939, cuando ya mermado por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (la cual más tarde se conocería como Enfermedad de Lou Gehrig) pronunció una de las frases más recordadas en la historia del béisbol: “Hoy me considero el tipo más afortunado sobre la faz de la Tierra”.

The dynasty that defined a generation. The greatest moment in Yankees history, voted on by you, is the Yankees dominant World Series 3-Peat from 1998-2000. #TheBronxBracket pic.twitter.com/gX4F7uWzc7

— New York Yankees (@Yankees) April 26, 2020