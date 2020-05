¿Cómo son las suegras, según su signo del Zodiaco?

Los astros pueden ser la clave para mejorar la relación con tu suegra o saber por qué no te acepta como la pareja de su hijo

La astrología es tu gran aliada si de suegras se trata. Todas quisiéramos ser las nueras ejemplares, pero hay veces que la actitud de la madre de nuestras parejas simplemente no nos ayuda nada.

Posiblemente sean incomprendidas y por eso no entendemos por qué son así o quizá tienes la suerte de llevarte excelentemente bien con ella. En cualquier caso, lo más sano es tratar de mejorar la relación con tu suegra y para lograrlo puedes recurrir a su signo del Zodiaco.

Aries

Son arrogantes, dinámicas, intensas, impacientes y de gran carácter. Siempre buscan la manera de estar en medio de la relación y son especialistas en expresar su opinión. Sin embargo, pueden ser tus grandes aliadas si la relación con tu pareja no va bien, ya que ellas adoran la franqueza. La clave para mejorar la relación con una suegra Aries es mostrarte siempre segura y sé muy sincera con ella.

Tauro

Ellas se dejan llevar por la primera impresión y si te odia desde un principio será muy difícil que cambie de opinión porque son tercas, posesivas y rutinarias. Pero no todo es malo; su lado positivo es que se preocupan y son las primeras en ayudarte a solucionar los problemas. Si deseas complacerla la clave será darle su espacio para demostrarle que la paz va contigo; ocasionalmente invítala a comer a su restaurante favorito.

Géminis

Se adaptan a las parejas de sus hijos, pero al ser un signo dual podrían tener dos caras. Es alegre, curiosa, inteligente y carismática. Les encanta hablar y a veces pueden ser un poco indiscretas. La clave para mejorar la relación es evitar los conflictos innecesarios y no critiques a su hijo.

Cáncer

Para las madres Cáncer desprenderse de su hijo es sumamente doloroso por lo que siempre se muestra protectora y maternal. Debes aprender a poner límites con ella porque trata de involucrarse en las decisiones de pareja, pero tienes que ser sutil ya que son sensibles y podrían ponerte en contra de tu pareja. La clave para mejorar tu relación con ella es respetarla, escucharla cuando te cuente anécdotas y hazle saber sus cualidades maternales.

Leo

Son muy dominantes y buscan ser el centro de atención. Tienden a ser líderes, mandonas y te harán notar tus debilidades cuando menos te lo esperes. Sin embargo, suelen ser generosas y si les agradas, serán muy leales a ti; te ofrecerán un consejo sin pedirte nada a cambio. La clave para dominarla es halagarla, sé graciosa con ella y evita competir con ella.

Virgo

Analíticas, observadoras y prudentes, así son las suegras Virgo. Ellas aspiran a tener una nuera que sea ordenada, limpia y mantenga bien su hogar, de lo contrario serás severamente juzgada. Se muestran siempre frías y no sabes si le agradas o no, además siempre defenderá a su hijo, aunque no tenga razón. La clave para agradarle es mostrarte pulcra y arreglada, muestra que tienes modales.

Libra

Se distinguen por ser impredecibles y es que, en su afán de ser diplomáticas, pueden ser imprudentes y decir cosas que te lastimarán. Sin embargo, son amables y solidarias, algo dramáticas, pero buscarán tener una buena relación contigo porque huyen de los enfrentamientos. La clave para ganártela es invitándola a una reunión de amigas para que vea todo lo que tienen en común.

Escorpión

No son nada diplomáticas. Si no eres de su agrado no lo disimularán, además son posesivas y dominantes. Al ser muy intuitivas, identifican fácilmente cuando les estas mintiendo. Con ellas es una carrera de paciencia porque, aunque no lo parezca, son profundamente sensibles y tienen mucho amor para darte. Hablar de temas esotéricos o de ocultismo será la clave para agradarle y nunca trates mal a su hijo enfrente de ella.

Sagitario

Es una de las más divertidas y agradables porque evitan entrometerse en la relación de pareja, a menos que le pidas su opinión. Poseen una gran energía y por lo general se encuentran viajando. La clave para llevarte bien con ella es no quitarle su libertad ni te muestres muy afectuosa si a penas la conoces, ellas necesitan su espacio.

Capricornio

Son serias, tranquilas y muy interesadas en las tradiciones familiares. No olvidan ningún cumpleaños por lo que es mejor que te acuerdes del suyo, de lo contrario perderás puntos. Se preocupan mucho por sus hijos y son bastante protectoras. Aprecian la puntualidad, la austeridad y honestidad.

Acuario

Les encanta reunir a la familia, organizar fiestas y son muy divertidas, nada convencionales, pero son las más impredecibles del Zodiaco. Convivir con ellas no es difícil ya que no son entrometidas y odian dar consejos que no le corresponde. Nunca deberás mostrar desprecio por alguien de la familia porque jamás te lo perdonará. La clave para mejorar tu relación con una suegra Acuario es respetar su independencia.

Piscis

Las suegras Piscis son las más sensibles del Zodiaco. Lloran por cualquier cosa y adoptan con facilidad el papel de víctimas. Son delicadas, amables y benévolas. Necesitan escuchar palabras amorosas y ver que eres cariñosa. La clave para ganártela será ser sutil y habla con ella de temas espirituales.

