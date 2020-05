Cuadrangulares y trampa: Preparan documental de la rivalidad entre Mark McGwire y Sammy Sosa en el béisbol de Ligas Mayores

Mientras que el documental de Michael Jordan “The Last Dance” está por entrar a su parte final en las siguientes dos semanas, la cadena deportiva ESPN ya alista otra entrega con alta carga emotiva y polémica, pero ahora en el mundo del béisbol.

Se trata de la producción “Long Gone Summer”, dirigida por AJ Schnack a estrenarse el próximo 14 de junio y que trae de vuelta aquella recordada temporada de 1998 en la que Mark McGwire, de los Cardinals de San Luis y Sammy Sosa, de los Cubs de Chicago, se enfrascaron en un duelo por romper la marca de más cuadrangulares en una sola temporada, la cual estaba en poder de Roger Maris.

