Jürgen Klopp y Marcelo Bielsa: la historia de cómo rechazaron al Tri

Los técnicos eran candidatos para dirigir a la Selección en Brasil 2014 y Rusia 2018

En la actualidad, Gerardo Martino es el técnico de la Selección Mexicana de Futbol, un estratega que llegó al banquillo tricolor luego de la estancia de otros como Juan Carlos Osorio, Miguel Herrera, José Manuel de la Torre y Javier Aguirre; todos ellos, dejando su cargo de manera poco grata.

En 2013, cuando el Tri atravesaba una crisis de resultados con José Manuel de la Torre, apareció sobre la mesa de los directivos el nombre de Marcelo Bielsa, quien fue buscado por gente de la Dirección de Selecciones Nacionales para sustiuir al “Chepo”, pero no aceptó.

Así lo reveló Claudio Vivas, ex auxiliar del “Loco” Bielsa en el Athletic Bilbao, quien detalló en entrevista para ESPN la negativa del estratega para hacerse cargo del Tri.

“Recuerdo muy bien que ni bien volvimos del Athletic tuvo posibilidad de dirigir a la Selección y también Chivas, pero bueno, hay una cuestión en donde uno nunca sabe el porqué no se termina definiendo por ese lugar. Quizá en el medio de la negociación hubo cosas que no le terminaron de cerrar y con él no hay grises. Cuando tienes una espalda como la que tiene Marcelo y otros grandes entrenadores hay cosas que no las aceptas o no las negocias”, señaló.

El otro día, oí unas declaraciones de Marcelo Bielsa en las que decía que, en el fútbol, no son imprescindibles ni los entrenadores, ni los dirigentes, ni los espectadores. Que lo único imprescindible son los hinchas. No puede entenderse una finalísima vasca sin su gente. #BREXIT pic.twitter.com/QTNG9UsmxY — Javi Castellanos (@jotacaste95) May 1, 2020

El boleto al Mundial de Brasil 2014 pendía de un hilo y tras la destitución del “Chepo”, fue nombrado Víctor Manuel Vucetich, quien solo estuvo dos juegos con la Selección y también fue removido de su cargo.

Apareció en escena Miguel Herrera, que ganó el repechaje, dirigió al Tri en Brasil 2014, y la Copa América y Copa Oro de 2015. Su salida fue por golpear al periodista Christian Martinoli en un aeropuerto de Estados Unidos.

Las alarmas se encendieron y nuevamente se buscó a alguien de renombre para el proyecto de Selección Mexicana. El candidato número uno fue el alemán Jürgen Klopp, actual técnico del Liverpool, con quien se tuvo contacto, pero rechazó la oferta.

“Yo pregunté a través de un tercero si le interesaba la Selección de México y el recado fue ‘te agradezco, muchas gracias, aún tengo mucho que recorrer en este club y quiero irme a Inglaterra‘”, dijo Guillermo Cantú, que en 2015 era el Secretario de la Federación Mexicana de Futbol mientras que el técnico dirigía al Borussia Dortmund.

Bielsa volvió a ser buscado por el Tri para el siguiente proceso pero finalmente se nombró al colombiano Juan Carlos Osorio como el técnico y la historia fue la misma. Mera ilusión en el Mundial de Rusia 2018 y posteriormente se hizo a un lado de su cargo, pues optó por no renovar contrato.

Klopp y Bielsa, dos técnicos de primer nivel que no quisieron dirigir al Tri. Los motivos reales nunca se han sabido, pero queda claro que el cuadro azteca necesita modificar ciertos puntos en los contratos para que los técnicos no ‘huyan’ de la Selección.