Christian Martinoli reveló que Miguel Herrera lo amenazó de muerte y terminó en el psiquiatra

El comentarista contó que intentaron sembrarle pruebas para no correr al 'Piojo' del Tri

Han pasado cinco años del episodio que provocó la salida de Miguel Herrera de la Selección Mexicana cuando en el aeropuerto de Filadelfia, tras la Copa Oro, el ´Piojo’ y su hija agredieron al comentarista de TV Azteca, Christian Martinoli.

El narrador volvió a hablar de aquel episodio y entrevista para Telemundo dio más detalles de lo ocurrido, apuntando que Miguel Herrera lo amenazó de muerte.

“Me amenazó de muerte y pendejada y media, de esas cosas que dices cuando estás caliente y dices cualquier estupidez”, declaró.

Asimismo indicó que el ‘Piojo’ debería agradecerle que no hizo más grande el problema ya que el video que se filtró no está completo y antes ocurrieron otras cosas que de saberse, dejarían muy mal parado al técnico del América.

“Tuvo mucha suerte de que supuestamente la cámara del aeropuerto de Filadelfia no funcionara, y también tuvo mucha suerte porque yo al otro día me iba de vacaciones, si no, hubiera hecho más grande este tema porque lo que se ve no es lo que verdaderamente pasó, los primeros 15 segundos es por lo que lo hubieran inculpado incluso hasta penalmente en Estados Unidos, creo que hasta me tendría que agradecer que no seguí. No puedes venir a pegarle a cualquier persona porque se te calientan los huevos”, agregó el comentarista.

Christian Martinoli denuncia una agresión de Miguel Herrera; Univisión difunde este video https://t.co/Bh19sTm0Xr #PrimeroNoticias — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 28, 2015

Martinoli platicó que incluso en la Federación Mexicana de Futbol intentaron buscarle pruebas para justificar la actitud de Herrera y así evitar despedirlo del Tri.

“Yo me podría sentar con él a dialogar, pero si sigue con este verso de que insulté a su familia, que es una mentira total, lo digo porque las 24 horas antes de que lo echaran, la Federación Mexicana de Futbol estuvo buscando en las redes sociales y en todos los programas un insulto mío hacia su familia para echar atrás la decisión y no lo tienen porque no lo hay”, aseveró el narrador en los últimos 17 minutos de la entrevista.

Una plática entre cracks en #ConfesionesDeCuarentena con Christian Martinoli, Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo¡AH NO BUENO! ¡Esto no te lo puedes perder! 💥 Más de 20 años de carrera con mucho chorizo power. Posted by Telemundo Deportes on Monday, April 20, 2020

De igual manera, Martinoli habló de lo ocurrido con el Diario Récord y ahí apuntó que su encontronazo con el ‘Piojo’ lo llevó al psiquiatra.

“Lo que pasó en Filadelfia me generó un poco de ansiedad y busqué atención médica, para relajarme fui con el psiquiatra, le conté cómo estaba, y me dijo que sólo me faltaban huevos para ser un psicópata, así que me recomendó tomarme unas pastillas o irme a vivir a Finlandia, entonces me tomé las pastillas”, apuntó.