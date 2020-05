Los mercados de flores en Los Ángeles, con autorización para reabrir como negocios esenciales para el Día de la Madre

A medida que se acerca el Día de la Madres, las autoridades están permitiendo a los mayoristas de flores de la ciudad de Los Ángeles reabrir y operar como negocios esenciales, informó ABC 7.

Eric Garcetti, el alcalde de la ciudad, dijo el martes que se permitirá abrir los negocios al considerarlos como esenciales.

La decisión llega antes del fin de semana del Día de las Madres cuando lugares como el Mercado de Flores de Los Ángeles, que se ubica en el centro de la ciudad, están acostumbrados a recibir cientos de clientes.

Ahora los distribuidores de flores están exentos, al igual que los negocios agrícolas, de operar como un negocio esencial bajo la orden “Más seguro en casa”.

Ante la medida, los mercados serán vigilados y tendrán que respetar las normas de distanciamiento social, en caso de no acatar la medida podrían ser cerrados, dijo Garcetti.

El alcalde no está seguro que las florerías al por menor puedan reabrir el viernes al igual que otros negocios.

Mientras tanto se espera que sea el viernes cuando la economía en el estado de California pueda reabrirse, según informó el gobernador Gavin Newsom durante su conferencia de prensa del lunes.

Durante la etapa 2 de la reapertura, se permitirá recoger los pedidos que se hagan en los negocios en donde librería, tiendas de ropa y jugueterías están incluidas.

“Quiero ser claro, esto va a durar más que un par de semanas”, dijo Garcetti durante su rueda de prensa por coronavirus. “No habrá una reapertura grande. Es una serie de pasos que debemos evaluar y tendrá éxito si practicamos las recomendaciones que nos dan”.

En Los Ángeles algunos de los senderos para caminar y hacer deporte podrían reabrirse al público y aún el equipo de Garcetti se encuentra discutiendo los panes para permitir que más negocios puedan sumarse a la reapertura, sin embargo, aún pasará algún tiempo antes de que todos los negocios puedan reanudar sus actividades.

Join me live for updates on our latest efforts against COVID-19 and our offer of legal assistance to vulnerable Angelenos in the midst of this emergency. https://t.co/X3FiuD7rc7

— MayorOfLA (@MayorOfLA) May 6, 2020