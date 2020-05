Nike donará 30,000 pares de zapatillas a los “atletas de la salud” que luchan contra el COVID-19

La compañía Nike anunció este lunes que donará 140,000 piezas de calzado, ropa y equipo a los trabajadores de la salud que están en la primera línea de atención ante la pandemia de coronavirus.

El fabricante de ropa deportiva de Oregón, informó, a través de un comunicado de prensa, que donará 32,500 pares de zapatillas Air Zoom Pulse, un zapato destinado a las personas que trabajan por largos tiempos de pie a los que Nike llama “atletas de la salud” en Estados Unidos y Europa.

“El esfuerzo está dirigido como un mensaje de gratitud a los profesionales de la salud”, dice la empresa en el comunicado.

Las pruebas del calzado se llevaron a cabo en el Hospital de Niños de OHSU Doernbecher, ubicado en Portland, Oregon.

Los diseñadores del modelo Air Zoom Pulse conocieron los esfuerzos que de manera diaria realiza el personal médico y encontraron que por ejemplo, las enfermeras, caminaban aproximadamente de cuatro a cinco millas y se sientan durante menos de una hora en el transcurso de un turno de 12 horas, lo que requiere que el trabajo de los profesionales sea física y mentalmente exigente.

La compañía se asoció con la organización Good360 en Estados Unidos y otras organizaciones en Europa para distribuir las zapatillas Air Zoom Pulse que fueron lanzadas a finales del año pasado.

En Estados Unidos la Administración de Salud para Veteranos, que presta servicios de atención médica a los veteranos, será uno de los beneficiarios de las zapatillas.

Nike también planea donar productos diseñados para atletas que podrían satisfacer las necesidades de los trabajadores de la salud como camisetas Dri-Fit que tiene la capacidad de absorber el sudor y calcetines de fútbol con características de compresión que ayudarían a aliviar la hinchazón de los pies, los tobillos y las piernas.

Nike informó que había elaborado diferentes kits de productos de la marca para los trabajadores de salud de la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Memphis, mientras que en Europa la compañía ha donado cerca de 4,000 pares de zapatos y más de 3,500 piezas de ropa a hospitales y refugios.

Bill de Blasio, el alcalde de la ciudad de Nueva York agradeció a través de un Tweet su aprecio por la donación de ropa deportiva.

Stepping up for New Yorkers? Nike Just Did It!

Thank you so much for supporting our front line health care heroes and the @NYCMayorsFund. https://t.co/CVmWXSvAiO

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 4, 2020