Disparan a un hombre de Miami tras invitar a una atractiva mujer que había conocido en una app de citas

Se produjo un fuerte altercado y ahora la policía está buscando a la mujer y a dos hombres

Un hombre recibió un disparo después de invitar a una mujer que había conocido en una aplicación de citas a su departamento de Miramar, según dijeron las autoridades.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 3:30 de la mañana del miércoles en el complejo de apartamentos Montclair situado en la 2900 de Southwest 120th Terrace.

Según las autoridades, dos hombres armados irrumpieron en el apartamento poco después de que llegara la mujer. Se produjo un altercado físico y la víctima recibió un disparo.

La policía señaló que otro hombre dentro del apartamento fue agredido físicamente y fue tratado en el lugar.

La víctima que recibió un disparo fue llevada al Memorial Regional Hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida.

“Estoy realmente sorprendida, porque nada de eso ha sucedido en este vecindario. Este es un momento muy extraño. Las personas no saben qué hacer consigo mismas, por lo que tomamos malas decisiones si no tenemos la guía para evitar que no lo hagamos”.

La policía todavía está buscando a las tres personas involucradas en el allanamiento de la casa y los disparos.

Cualquier persona con más información debe llamar a Broward Crime Stoppers, al 954-493-8477.