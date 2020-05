Esposa de famoso Mariachi se opone a que se ayude a la comunidad de la que también ‘lucra’

Abogada Rosa Elena Sahagún critica posturas políticas de la esposa de José Hernández, dueño del Mariachi Sol de México y del restaurante Cielito Lindo.

Han pasado varios días desde que se hizo viral en las redes sociales una publicación de Facebook de la esposa de un famoso mariachi indicando que le “hierve la sangre” saber que los indocumentados podrían recibir ayuda del estado.

Teresa Hernández, esposa del director y fundador del Mariachi Sol de México, José Hernández, es abiertamente partidaria del presidente Donald Trump y en los pasados días ha demostrado su apoyo de gran manera al asistir a diferentes protestas en el condado de Orange para pedir que se reabran los negocios.

En dichas protestas, al igual que muchos partidarios de Trump, Teresa se ve sin utilizar un tapabocas ni manteniendo distanciamiento social.

Sin embargo, fue su publicación controversial—que ya ha borrado de las redes sociales— donde muestra su furia tras enterarse del apoyo que ofreció el gobernador Gavin Newsom para las personas que viven y trabajan en Estados Unidos, pero sin un documento legal.

“Si esto es verdad, me hierve la sangre”, se lee en la publicación de Teresa. “Hay millones de californianos desempleados que han trabajado y han pagado al sistema y los negocios están cerrados y no han recibido ni 10 centavos de ayuda del estado, el dinero necesita ir para ayudar a los negocios de California y los empleados”.

Los Hernández son dueños del restaurante mexicano Cielito Lindo localizado en el Sur El Monte.

La abogada de inmigración Rosa Elena Sahagun, quien fue una de las primeras que expuso la publicación de Teresa el pasado fin de semana, dijo que si el comentario hubiera venido de cualquier otra persona que no lucra con la comunidad inmigrante sería diferente.

“Pero aquí toda la familia esta lucrando con el inmigrante. Están ofreciendo un producto mexicano y por mucho que José se quiera deslindar no se puede”, dijo la abogada Sahagun.

La abogada dijo que en sus redes sociales hay muchas personas decepcionadas por la pareja Hernández, pero también hay muchos que los apoyan compartiendo los actos de caridad que han realizado.

“Pero debemos ver que las ganancias que obtienen están siendo utilizadas para promover una agenda anti inmigrante”, dijo la abogada.

En el 2016, los Hernández ya habían enfrentado un cuestionamiento similar cuando un grupo de activistas trataron de confrontar a Teresa por su apoyo a Trump y su agenda anti inmigrante, pero el movimiento murió al no tener el suficiente apoyo.

“Ahora debido al [COVID]19] mucha gente ha reaccionado más porque tiene más tiempo de leer y pone más atención a las publicaciones”, agregó Sahagun.

Mayra Todd, una activista pro inmigrante, dijo que a ella le hirvió la sangre cuando vio la publicación de una persona que trabaja hombro a hombro con los inmigrantes.

Todd dijo que Teresa debería de tomar en consideración que las personas que esta atacando son las mismas que comen en su restaurante, laboran para ellos y asisten a los conciertos del Mariachi Sol de México.

“Este virus le tocó al mundo entero y no vio estatus migratorio. No dijo, ‘a ti te toca por que tienes papeles y a ti no porque no tienes’”, dijo Todd. “Aquí no se trata de dinero si no de generosidad”.

Todd añadió que, gracias a los inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, que pizcan los vegetales en los campos, ella tiene la oportunidad de vender su comida para llevar.

“Ella ha hecho fortuna gracias a nosotros”, aseveró Todd. “¿O en los conciertos del mariachi preguntan quien tiene papeles y quien no?”

En respuestas a los ataques, el 2 de mayo José Hernández publicó en Facebook que estaría dispuesto a que le cierren el restaurante Cielito Lindo con tal de que dejen abrir los negocios más pequeños que viven al día.

“También que le den más apoyo a los compañeros de la Plaza del Mariachi que están pasando por momentos muy difíciles”, añadió José en la publicación que fue borrada posteriormente junto con su cuenta de Facebook.

Sin embargo, en el mensaje no abordó el comentario anti inmigrante de su esposa.

La Opinión intentó contactarse con él, pero para el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En Facebook

Mientras tanto, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar; Sebastián González escribió, “pobre gentuza, dan lástima. Viven de la gente para sobrevivir y son Racistas”.

Esther Gutiérrez: “Como que si su familia no fue indocumentada en tiempos atrás; vieja racista, no cabe duda que entre nosotros los latinos nos queremos sacar los ojos. De donde viene señora, acaso sus padres o abuelos no fueron indocumentados. Alguna vez respete alas personas si quiere respeto”.

Por otro lado, durante un Facebook Live que hizo la abogada Sahagun, el lunes por la tarde varios partidarios de los Hernández los apoyaron y criticaron a la abogada por exhibirlos.

Anisa Marie: Como abogada debes de informarte bien de todo lo que hace el Maestro Hernández para ayudar a nuestra cultura, niños y gente, antes de que empieces a hablar mal de alguien que ni si quiera conoces.

Jill Tutan Cataldo: Le pedimos que deje de difundir mentiras sobre personas que no están de acuerdo con usted y que también se disculpe. Si es una persona íntegra, se disculpará públicamente.

Pero también hubo mensajes de apoyo.

Lupita Gallegos: El peor enemigo de un inmigrante es otro inmigrante con papeles. Y es lo que les pasa a los de Cielito Lindo y parentela. Como los que también demandaron al gobernador.