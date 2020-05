Robert De Niro confiesa que quiere encarnar a Andrew Cuomo en una película sobre la pandemia de coronavirus

Robert De Niro está dispuesto a participar en una futura película que relate lo vivido estos meses durante la pandemia provocada por el coronavirus. Así lo ha asegurado el oscarizado actor durante una entrevista concedida Stephen Colbert, presentador de The Late Show en la que ha confesado que le gustaría interpretar al gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. Una entrevista en la que, una vez más, ha vuelto a cargar duramente contra el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante su intervención a través de videoconferencia en The Late Show, De Niro expresó su admiración por Cuomo del que dijo que “está haciendo lo que un presidente debe hacer”. “Estoy a favor de Biden, y quiero que todo le salga bien, pero también tenemos ahí una persona que está muy capacitada, un apoyo muy capaz… está haciendo un gran trabajo, está haciendo lo que cualquier presidente debería hacer”, señaló el protagonista de ‘El irlandés’ y ‘Toro Salvaje’.

Robert De Niro On @nygovcuomo "He's Doing What A President Should Do." Would like to play him in a movie. #andrewcuomo #GovernorAndrewCuomo #cuomoforpresident #RobertDeNiro #stephencolbert #cuomofauci pic.twitter.com/68za6DD2Mq

