Conor McGregor acepta “reto” de Óscar de la Hoya y el Golden Boy se echa para atrás

Llegó la respuesta de Conor McGregor tras la declaración de Oscar de la Hoya, quien dijo que el peleador de MMA no tiene nada que hacer en el boxeo y que pese a sus 12 años sin subir al ring, podría derrotarlo en dos rounds.

The Notorious quiso sacar provecho de esa charla del expugilista con Brian Campbell en el podcast State of Combat y no tardó mucho en lanzar un dardo en redes sociales:

“Acepto tu reto, Oscar de la Hoya”, publicó el irlandés en Twitter poco después de conocer la declaración, intentando comprometer al exboxeador.

Sin embargo, la estrategia no le funcionó, ya que el Golden Boy envió su respuesta a este comentario aclarando la situación.

“Para que conste: McGregor, yo nunca te reté. Me hicieron una pregunta, y yo simplemente dije la verdad”, explicó el expugilista, quien se retiró de los cuadriláteros en el 2008.

For the record: McGregor, I never challenged you. I was just asked a question and I simply spoke the truth… 🥊

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) May 8, 2020