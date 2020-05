Eso calienta: Henry Cejudo patea “la cara” de Dominick Cruz en la primera ceremonia de pesaje desde la pandemia

Luego de dos meses de espera, por fin se realizará la esperada función UFC 249, en la cual la pelea estelar la protagonizarán Henry Cejudo y Dominick Cruz, quienes se han dicho de todo para calentar el duelo en la conferencia de prensa, que debido al coronavirus fue vía telefónica, y en la ceremonia de pesaje, que fue la primera que se realizó desde la pandemia.

“Pareces Miss Universo con tus respuestas, ¿puedes dejar de serlo?”, interrumpió Cejudo a Cruz, mientras respondía preguntas a la prensa en la conferencia.

La respuesta fue clara y amenazante, aunque no directa, ya que “The Dominator” le dijo: “Yo soy el Michael Jordan de las 135 libras” y se refirió a su rival menospreciándolo: “No creo que sea una batalla tan difícil”.

“Yo me encargo de terminar a la gente, estoy aquí para convertirme en el mejor de la historia”, arremetió nuevamente Cejudo, quien esta mañana en la ceremonia de pesaje continuó su ataque, ya que sacó de un costal dos almohadas, una con el rostro de TJ Dillashaw y otra con la cara de Dominick Cruz, y ambas las mandó a volar de una patada hacia la zona de prensa.

CEJUDO vs CRUZ!!! #UFC249 is live TOMORROW on @espn+ PPV pic.twitter.com/u5YpTI8HYf

