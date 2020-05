La leyenda trágica del “Trinche” Carlovich: fue mejor que Maradona y murió de la peor manera

“Se convirtió en un símbolo de un fútbol romántico que ya prácticamente no existe"

Tomás Felipe Carlovich, murió este viernes a los 74 años tras recibir un golpe en la cabeza al ser asaltado para robarle su bicicleta. ‘El Trinche’ era una leyenda del fútbol argentino y, pese a que hay pocos registros de sus partidos, varias glorias lo señalan como uno de los mejores jugadores argentinos de la historia.

Descansa en paz Maestro. Y que se haga justicia con el que te quitó la vida. #TrincheCarlovich pic.twitter.com/WXM8BTW1xJ — Javier Mascherano (@Mascherano) May 8, 2020

Carlovich nació en Rosario, una de las ciudades más futboleras del mundo y allí no son pocos los que aseguran que fue mejor que Lionel Messi, Diego Maradona o Alfredo Di Stéfano, a pesar de que los escasos registros de sus jugadas y goles.

“El Trinche” es considerado un emblema del fútbol de Santa Fe y de Argentina a pesar de haber jugado la mayor parte de su carrera en categorías inferiores y solo tres partidos en la Primera División con Colón.

Su leyenda inició en 1974, cuando la selección argentina jugó en Rosario ante un combinado local un partido de preparación para el Mundial de Alemania y en el once inicial del equipo rosarino hubo cinco jugadores de Newell’s Old Boys, cinco de Rosario Central y un futbolista de la Segunda División: Carlovich.

"El Trinche fue mejor que yo", dijo alguna vez Maradona… Murió el #TrincheCarlovich, a causa del virus que más daño hizo en Rosario: el de la inseguridad. Lo mataron para robarle una bicicleta. Mucha fuerza a su familia en este momento. pic.twitter.com/rdyoOY5wSa — Germana Figueroa Casas (@germanafc) May 8, 2020

La Albiceleste fue apabullada por el improvisado combinado, que tuvo al “Trinche” como figura y se impuso por 3-1.

Sus compañeros, rivales y entrenadores aseguraron que, pese a su sorprendente habilidad, Carlovich no era disciplinado: según dicen algunos de ellos, el hábil centrocampista no entrenaba, no cumplía horarios y no era lo suficientemente profesional para triunfar en la Primera División.

Un incunable en homenaje al #TrincheCarlovich, figura mítica de nuestro fútbol,a horas de su tan triste e injusto final. Nota en El Gráfico de un joven cronista, Gustavo Beliz, que registra el talento del Trinche en un partido Tigre -Central Córdoba de Rosario de los ‘80. pic.twitter.com/NyVlG7nR6x — Jorge Srur (@josrur) May 8, 2020

Nacido en Rosario en 1946, el zurdo debutó en Rosario Central en 1969. En 1972 llegó al club que lo tendría como ídolo: Central Córdoba, donde consiguió dos ascensos a la Segunda División. En ese equipo rosarino jugó en cuatro etapas: 1972-1974, 1978, 1980-1983 y 1986.

En la máxima categoría del fútbol argentino solo disputó tres partidos con Colón. Se lesionó en los tres.

¡Hoy es un día muy triste!

¡Murió una leyenda del fútbol!

¡De esos humildes que le dieron la espada a la gloria por puro gusto!#TrincheCarlovich pic.twitter.com/ph97vpI1SO — Diego Caldas (@Bogotanoazul) May 8, 2020

“A veces no se da. Un poco de suerte tenés que tener también”, dijo años más tarde en una entrevista.

En febrero, Maradona, ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, visitó Santa Fe para jugar ante Rosario Central y se reunió con “El trinche”:

“Vino, me abrazó y hablamos. Había llevado una camiseta yo. Adelante de todo la gente metió el gancho (la firmó) y puso: ‘Trinche, vos fuiste mejor que yo’. Ya está. Le dije: ‘Ahora puedo partir tranquilo, Diego, vos sos lo más grande que vi en mi vida’, reveló.

Descansa en paz, “Trinche”.