Ni en su casa estuvo a salvo: Luka Jovic del Real Madrid se fracturó durante la cuarentena

Este viernes el Real Madrid continuó realizando pruebas de coronavirus a sus jugadores y, tomando en cuenta que regresarán a los entrenamientos luego de 56 días de confinamiento, también les están aplicaron exámenes similares a los que se realizan antes de la pretemporada, que incluyen análisis sanguíneos, electrocardiogramas y diversos estudios en general.

Tras estas pruebas fue que se dieron cuenta que un elemento de la plantilla tenía una fractura. Se trata de Luka Jovic, quien se lesionó estando en su domicilio durante el confinamiento.

Real Madrid striker Luka Jovic to miss team's return to training on Monday after breaking a bone in his foot while training at home.pic.twitter.com/2WB52J1rql

