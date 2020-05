Tragedias sobre el ring: Los luchadores que dejaron su vida en la lona

El Hijo del Perro Aguayo, Oro, La Parka y Silver King fueron víctimas de su profesión

Dentro de unos días se cumplirá el primer aniversario luctuoso de Silver King, un luchador que tuvo un trágico final sobre el ring, aunque no ha sido el único, desafortunadamente la lucha libre tiene varios episodios amargos muy similares que aquí recordamos.

ORO

Jesús Javier Hernández Silva, mejor conocido como Oro, quien trabajaba para el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y que solía luchar en relevos australianos junto a su hermano Plata y a otro gladiador llamado Bronce, perdió la vida sobre el encordado en 1993.

El luchador ya había manifestado su deseo de retirarse de los cuadriláteros para pasar más tiempo con su familia, pero el que sería uno de sus últimos combates terminó siendo el último, ya que en un duelo de tercias en el que se hizo acompañar por Brazo de Plata y La Fiera, enfrentó a Los Intocables en una lucha que parecía transcurrir con bastante normalidad, pero de un momento a otro el gladiador bajó del ring y se refugió en una esquina de donde ya no salió, hasta que entró el cuerpo médico por él y lo sacó en camilla. Minutos después se dio la noticia de su fallecimiento. Ese día Oro no consiguió llegar con vida a la ambulancia que lo llevaría al hospital. Hasta el día de hoy se desconocen las causas de su muerte, aunque se especula que fue debido a un aneurisma cerebral.

EL HIJO DEL PERRO AGUAYO

Pedro Aguayo Ramírez, “El Perrito” como era conocido, por ser el hijo del Can de Nochistlán, también tuvo un trágico fin sobre el cuadrilátero.

#EnUnDíaComoHoy pero de 2015 nos dejaba para partir a la Arena Celestial haciendo lo que más amaba el sensacional Hijo del Perro Aguayo. ¡Hoy y siempre te recordamos con mucho cariño y admiración Pedro! pic.twitter.com/ILBWSBSHHv — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) March 21, 2020

El 20 de marzo del 2015 brindó su última función contra Rey Mysterio Jr. Durante la lucha, Mysterio le aplicó una llave para lanzarlo fuera del ring, pero la velocidad no fue suficiente y Aguayo se golpeó la cabeza con el filo del encordado. Minutos después, “El Perrito” fue lanzado a las cuerdas y quedó colgando entre la primera y la segunda, donde perdió el conocimiento y expulsó sangre del ojo derecho.

El Hijo del Perro Aguayo fue trasladado al hospital, donde murió un día después a causa de un paro cardiorespiratorio derivado de un accidente cerebrovascular.

LA PARKA

Jesús Alfonso Huerta Escoboza, quien tuvo una larga carrera dentro de los encordados, no falleció sobre el ring, pero sí a causa de un terrible accidente provocado por un mal lance durante una función.

La Parka, el histórico luchador que triunfó en las arenas, tras su cambio de Karis La Momia para encabezar AAA @Parka_AAA #ÍdolosDelRing pic.twitter.com/FbHzPKU7fL — Desde La 3a Cuerda (@3acuerda) April 30, 2020

La Parka, quien fue uno de los luchadores más carismáticos de años recientes, falleció el 11 de enero del 2020, tres meses después de su última función, en la que se arrojó con un tope hacia fuera del ring para impactar a su rival, pero un roce de su pie con una de las cuerdas durante el lance hizo que fallara y se impactara contra una barrera de contención, provocándole una severa lesión cervical que lo dejó inmóvil. El luchador fue trasladado al hospital y fue sometido a varias cirugías, pero ya no logró salir del nosocomio hasta el día de su muerte. Su fallecimiento fue producto de una insuficiencia renal y pulmonar, derivadas de la lesión cervical.

Terrible accidente 😰 La Parka AAA se llevó un duro golpe en la cabeza al intentar un lance. Sucedió durante el Aniversario de la Arena Coliseo, en Monterrey. Fue trasladado, inconsciente, a un hospital cercano. pic.twitter.com/plUgSwzXiZ — La Octava Sports (@laoctavasports) October 21, 2019

SILVER KING

Este lunes 11 de mayo se cumplirá un año de otra de las grandes tragedias de la lucha libre mexicana, aunque curiosamente, esta función se realizó en Londres, Inglaterra, en un combate entre Silver King y Juventud Guerrera.

La lucha libre mexicana está de luto por la muerte de Silver King hermano de Rey Wagner. pic.twitter.com/c2FBe1DiEF — @elcorreodigitalMX (@elcorreodgmx1) May 11, 2019

Un lance cambió el rumbo de la batalla, parecía de rutina, pero luego de caer sobre la lona, Silver King ya no logró incorporarse, lo intentó, pero no lo logró y su rival no sospechó el mal estado del gladiador, así que le tiró una patada que lo derribó definitivamente.

La autopsia reveló que la causa de la muerte fue un infarto al miocardio, aunque diversos factores influyeron para que esto terminara en tragedia. Algunos expertos opinan que fue algo que pudo evitarse si se hubieran aplicado los protocolos de emergencia necesarios.