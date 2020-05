El día que Michael Jordan estuvo a punto de probar la poderosa pegada de Mike Tyson

Anímicamente el boxeador se encontraba mal debido a la ruptura con una mujer que también fue novia del exbasquetbolista

Ahora que está de moda el video del entrenamiento de Mike Tyson a sus 53 años, en el que presume una poderosa pegada, recordamos que Michael Jordan, otro deportista que está en boca de todos debido al documental The Last Dance, estuvo muy cerca de probar esa poderosa pegada, pero cuando el pugilista estaba en el clímax de su carrera.

Era el mes de diciembre de 1998, cuando Tyson, quien ya se había convertido en uno de los hombres más peligrosos del planeta, amedrentó a Jordan en una cena en honor a Richard Dent, el ala defensiva de los Chicago Bears, que celebraba sus 28 años de edad.

Mike se encontraba en una mala situación sentimental debido a que había roto con Rovin Givens, una actriz estadounidense y su primera esposa, y todo explotó con unas copas encima y tras recordar que Jordan también se había relacionado con ella.

La historia fue confirmada y complementada por Rory Holloway, exmanager de Tyson, quien explicó en el libro “Taming the Beast: The Untold Story of Mike Tyson” que fue él quien se dio cuenta de las intenciones del boxeador apenas empezó a cruzar palabras con el basquetbolista cuando el primero ya se encontraba ebrio.

“Le pedí al servicio que bajara sus bebidas porque veía a dónde iba esto. Mike mira a través de la mesa a Michael Jordan y dice: ‘Oye, hombre, ¿crees que soy estúpido? Te conozco jodidamente. Sé que te metiste con ella’”.

De acuerdo con Holloway, lo único que hizo Jordan, fue asustarse e intentar levantarse y salir corriendo, pero para su fortuna, Tyson encaró a otra persona, Mike Ditka, entrenador de los Bears, a quien calificó de “racista” y ante el cual no mostró el mínimo respeto.

“Fue un circo, de verdad, esa noche. Don King tratando de cambiar de tema. Yo tratando de sujetar a Mike. Y Mike diciéndole a todos que va a reventar la cara de Jordan”, finalizó Rory.