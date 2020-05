Se encienden las alarmas en la UFC: El peleador Ronaldo Souza da positivo por COVID-19

Uno de los mayores temores para los eventos deportivos profesionales en su intento por retornar tanta normalidad como sea posible ante la parálisis ocasionada por la pandemia del coronavirus se dio este viernes en la víspera de la función UFC 249 a desarrollarse en Jacksonville, Florida, al informarse que uno de sus peleadores para la cartelera, el brasileño Ronaldo Souza, dio positivo por COVID-19, situación que prende las alarmas y replantea las dudas sobre la viabilidad de regresar a la actividad.

“Jacare” Souza tenía previsto pelear contra Uriah Hall en la división de peso medio; sin embargo, la baja del sudamericano no amerita para los organizadores la cancelación del evento.

Jacare Souza has tested positive for COVID-19. His fight tomorrow is now off. UFC 249 is still on. More: https://t.co/GJhizPl8Xp

“El equipo médico de UFC examinó tanto a Souza como a los dos integrantes de su esquina y encontró que son asintomáticos a COVID-19”, apunta un comunicado de la organización. “Según los protocolos de salud y seguridad de UFC, los tres hombres han abandonado el hotel anfitrión y estarán en aislamiento, donde el equipo médico de UFC supervisará sus condiciones de forma remota y proporcionará asistencia con cualquier tratamiento necesario”, agregó.

Souza estaba previsto que participara en uno de los enfrentamientos preliminares de la función, la primera de la UFC desde que se suspendió la actividad debido al brote de coronavirus.

@JacareMMA Brother I know it sucks I’m sorry you have to go through this I am beyond devastated for the missed opportunity I wish you nothing but recovery for you and your family.

— U R I A H H A L L (@UriahHallMMA) May 9, 2020