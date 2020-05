4 tés medicinales fundamentales en toda despensa para mantener saludables tus defensas

El té verde es sinónimo de salud, es considerado una de las bebidas más saludables y curativas del planeta. Según su variante brinda inigualables beneficios medicinales, conoce las 4 variantes que no pueden faltar en casa

Sin importar la variante el té es considerado una de las bebidas más antiguas y poderosas que existen, se trata de un valioso aliado medicinal completamente natural. La planta del té se llama Camelia sinensis y sus bondades se hacen extensivas a todo tipo de té independientemente del proceso de elaboración por el cual atravesaron, sin embargo dependiendo del contenido en compuestos químicos que contenga cada tipo de té brindan diferentes beneficios curativos.

La planta del té es una de las fuentes más extraordinarias de antioxidantes que existen, en particular se destaca por su contenido en polifenoles a los que se les atribuyen grandes beneficios para combatir el envejecimiento y también por sus grandiosos efectos antiinflamatorios y antibióticos. Por otra parte las catequinas son los principales flavonoides del té las cuales son sumamente valoradas como uno de los más poderosos antioxidantes que existen, se presume que son 100% más eficaces que la vitamina C y 25% que la vitamina E. Aunque no lo creas una de las más grandes genialidades del té se le atribuye a su alto contenido en nutrientes, esto se debe principalmente su contenido en sales y minerales realmente benéficos para la salud entre los que se destacan sustancias como el hierro, calcio, potasio, zinc, calcio y magnesio. También se distingue por su aporte en vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y D en pequeñas concentraciones; por último y no menos importante como su nombre lo indica el té contiene teína que es una sustancia realmente similar a la cafeína, con la excepción que en el caso del té es entre 7 y 10 veces menos que en el café; sin embargo su función es la misma es un estimulante que ayuda a mantenernos despiertos y enfocados. El consumo del té es un gran aliado para la salud, es por ello que te presentamos una selección de 4 excepcionales variantes que se destacan por sus beneficios diuréticos, digestivos, expectorantes y analgésicos.

1. Té de hierbabuena

El té de hierbabuena es uno de los remedios naturales más eficaces para combatir todo tipo de dolencias digestivas, esto se debe a sus beneficios antiinflamatorios que le confieren grandiosos efectos para tratar náuseas, acidez, vómitos, digestiones pesadas y dolores en el tracto gastrointestinal. La segunda función importante con la que se le relaciona es como un poderoso aliado para mejorar los síntomas de infecciones en vías respiratorias, se le atribuyen beneficios expectorantes es por ello muy eficaz para eliminar todo tipo de bacterias y desinflamar garganta, también es eficaz para tratar el mal aliento y algunos problemas bucales.

2. Té de jengibre

El jengibre es considerado uno de los ingredientes con mayor poder medicinal de la naturaleza, tiene la gran peculiaridad de ser altamente rico en antioxidantes que le confieren la mayoría de sus bondades curativas. Entre sus principales e inigualables beneficios de consumirlo en infusión se destaca como un gran aliado para tratar todo tipo de problemas digestivos y en particular para disminuir las náuseas, también se le relaciona con grandes cualidades para combatir las flatulencias, diarrea y gastritis. Es considerado uno de los mejores antiinflamatorios naturales que existen es buen aliado para combatir la artritis, artrosis y las afecciones en la garganta. Tiene la peculiaridad de aumentar la temperatura corporal y es uno de los mejores amigos del metabolismo por lo que se relaciona con efectos positivos para estimular la pérdida de peso; por último y no menos importante tiene propiedades para mejorar la circulación, gracias a ello se considera un protector del sistema cardiovascular.

3. Té verde

Se podría decir que el té verde es el rey de todas las variantes que existen, esto principalmente se debe a que no ha sufrido oxidación durante su procesado y este simple hecho le confiere una composición mágica, que se destaca por su excepcional contenido en antioxidantes y nutrientes. Su lista de beneficios es larga, entre los principales se le atribuyen cualidades para mejorar el funcionamiento cerebral, disminuye el riesgo de padecer cáncer, regula los altos niveles de glucosa en la sangre, acelera el metabolismo, ayuda a quemar grasas es por ello un gran complemento para prevenir la obesidad, por supuesto que es un gran relajante para el sistema digestivo y es considerado un fiel aliado de la longevidad.

4. Té de manzanilla

El maravilloso y suave té de manzanilla sin lugar a dudas se posiciona como una de las variantes más populares y es que se le relaciona con numerosas cualidades. Entre sus principales bondades se le atribuyen sus beneficios calmantes y relajantes, es por ello ideal para esos momentos de estrés, nerviosismo o ansiedad; también es sumamente reconocido por sus inigualables efectos para el sistema digestivo esto se debe a su contenido en flavonoides y aceites volátiles que le confieren grandiosos beneficios antiinflamatorios.