Cómo seducir a la pareja de tus sueños, según la astrología

A cada signo del Zodiaco se le seduce de una manera diferente. ¡Descubre cómo conquistarlos!

Las técnicas que solemos usar para seducir no siempre tienen el mismo efecto y la razón está en que el comportamiento amoroso varía en cada persona. Descifrar cómo abordar a alguien para conquistarlo o conquistarla es una tarea difícil porque no existe un manual que nos explique lo que debemos hacer para tener éxito.

Sin embargo, la astrología te puede dar algunas claves para estar un paso adelante en el arte de la seducción.

Cómo seducir a cada signo zodiacal

Aries

Debes ser directo o directa, le gusta la sinceridad y las cosas claras. Tienden a aburrirse muy rápido así que no dudes en sorprenderlos con palabras fogosas y sensuales. Sueña con alguien que sea capaz de conquistarlos y que no se deje dominar.

Tauro

Le gustan los detalles, pero sencillos. Una cena romántica, caminar en la naturaleza, una exposición en el museo o cosas por el estilo. Normalmente son personas que saben mucho, por lo que no intentes impresionarlos con temas de los que no tienes conocimiento, sé natural y muéstrate interesado en sus aficiones.

Géminis

Para seducirlos hay que ser divertidos e ingeniosos. La mejor manera de captar su atención es a través de una conversación interesante. Géminis admira a las personas que han vivido experiencias muy diversas por lo que una buena plática será a dónde has viajado, estudiado o cosas interesantes que te hayan pasado.

Cáncer

Pasa el mayor tiempo que puedas con Cáncer para seducirlo. Sienten la necesidad de estar protegidos y tranquilos, no le gustan los cambios bruscos ni las personas que sean muy frías. Son muy intuitivos y sensibles, así que debes tratarlo con calidez y comprenderlo.

Leo

Leo tiene muchas cualidades, brilla intensamente y siempre sobresale. Necesita a una persona que lo haga sentir más que especial. La diversión y las caricias son una vía para tenerlo interesado, a cambio obtendrás una persona muy leal y generosa.

Virgo

Te darás cuenta que es una persona perfeccionista que puede llegar a ser molesta. Además, es muy sincero, honesto y busca la perfección en una pareja. La primera impresión es lo que cuenta para ellos así que deberás mostrar que eres una persona sana, ordenada y sin problemas de actitud.

Libra

A Libra le cuesta trabajo tomar una decisión por lo que deberás facilitarle las cosas haciéndolo reír. Es una persona sociable y no le gusta que lo aíslen de sus amistades, hazle propuestas que incluyan convivir con su círculo cercano y te irás ganando su interés.

Escorpión

Tendrás que ser muy inteligente para seducir a Escorpión. Es un signo misterioso al que no le gusta sentirse incómodo, así que evita hablar de su vida personal y expresa con claridad a dónde quieres llegar con él. La mejor manera de romper el hielo con ellos es a través de una conversación profunda e interesante. Deberás abrir un poco tu interior, pero no esperes que hagan lo mismo, aunque si lo hace quiere decir que te ha aceptado.

Sagitario

Es muy fácil congeniar con un Sagitario, así que debes ir con cuidado para evitar ser un amigo más. Deberás ser muy positivo y compartir su manera de ver la vida. Les encanta viajar y estar activos así que deberás sorprenderlos con actividades fuera de lo común.

Capricornio

Con ellos es una carrera de paciencia. Es un signo que tiene bien claro qué es lo que quiere, así que el primer paso será diferenciar lo que le gusta y lo que no. Le agrada la responsabilidad y la tranquilidad, no te muestres con él como una persona caótica ni desorganizada. Sin embargo, enséñale que no eres alguien común expresando con seguridad tu forma de pensar y divertirte, así se irá relajando.

Acuario

Lo que más le atrae a este signo es la originalidad, así que para comenzar a llamar su atención debes ser tú mismo. Saca tu lado rebelde y loco con ellos proponiendo actividades fuera de lo común en una cita, así comenzará a sentirse identificado contigo. Recuerda respetar su espacio, si lo invades podría rechazarte.

Piscis

Es muy idealista, soñador y necesita creer en el amor sincero. Llamarás su atención si le compartes tus propios anhelos y sueños y lo conquistarás si logras averiguar cuáles son los suyos y te acercas a ellos. Deberás hablar con tu corazón y evitar ser materialista.

