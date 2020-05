VIDEO: Jordan derrumbado en el vestidor tras ganar un título, pero en llanto y con el corazón roto

En el capítulo 8 de la serie “The Last Dance” se cuenta el camino de Michael Jordan y sus Chicago Bulls al título de la NBA en la temporada de 1995-96, el cual estuvo lleno de emociones para él porque fue el primero que consiguió desde su regreso al baloncesto, porque fue un año después de una dolorosa eliminación, y sobre todo, por ser su primero desde el asesinato de su padre.

James Jordan fue baleado mientras tomaba una siesta en su auto el 23 de julio de 1993 en una carretera de North Carolina tras regresar de un funeral, cuando dos hombres lo atacaron en un presunto intento de robo.

Esto antecedió la interesante aventura de “MJ” en el béisbol. Jordan retornó a la NBA en la recta final de la campaña 1994-95 y un año después guió a los Bulls a las Finales contra los Seattle Supersonics.

Chicago ganó la serie en seis juegos y Jordan mostró más emoción que nunca. Especialmente conmovedor fue verlo rodando sobre la alfombra de un semivacío vestidor de los Bulls, aferrado a un balón, y claramente en profundo dolor.

El llanto de Michael fue captado por algunas cámaras y micrófonos.

